Berkin Elvan davasının 18'inci duruşması 9 Aralık'ta

Gezi olayları sırasında İstanbul Okmeydanı'nda polisin attığı gaz fişeğinin yaralaması sonrası yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın davasının 18. duruşması 9 Aralık'ta saat 9 buçukta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülecek. Berkin Elvan'ın ailesi bir açıklama yaparak herkesi 9 Aralık'ta saat 9 buçukta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çağırdı.

Açıklamada, "Sadece tetiği çekenin değil emri verenlerin de adalet önünde hesap vermesi için uzun bir yolda yürüyoruz. Berkin'imizin çocukluğunu, geleceğini ve hayallerini çalanların bir an önce hesap vermesini istiyoruz" denildi.

Berkin Elvan'ın ailesi tarafından yapılan açıklamada şunlar söylendi:

"Berkin için adalet arayışımız 9 Aralık’ta İstanbul Adliyesi’nde yapılacak olan 18. duruşmayla devam edecek. Davanın bu aşamasında bugüne kadar tutuksuz yargılanan sanık polis hakkında esas hakkındaki mütalaanın açıklanması bekleniyor.

Dava sona yaklaşıyor ancak geçtiğimiz hafta HSK kararıyla mahkeme başkanı Yargıtay’a atandı. Yargılama karar aşamasına gelmişken mahkeme başkanının görevden alınarak gönderilmesinin, yargılamaya bir kere daha açık müdahale olmasından kaygılanıyoruz.

Kararın yargılamayı başından bu yana sürdürmüş, sanığı, tanıkları, avukatlarımızı doğrudan dinlemiş olan hakimler tarafından verilmesi "adil yargılama"nın görünürde dahi sağlanabilmesinin asgari koşuludur.

Sadece tetiği çekenin değil emri verenlerin de adalet önünde hesap vermesi için uzun bir yolda yürüyoruz. Bu yüzden sizleri 9 Aralık saat 9:30’da Çağlayan Adliyesi’nin önüne çağırıyoruz.

Bir çocuğu öldüren katilin hesap vermesi, geride kalan tüm çocukların geleceğinin teminatı olacak. Bunun için #BerkinİçinAdalet talep ediyoruz. Yedi yıldır süren mücadelemizin cevapsız bırakılmamasını, bir an önce adaletin sağlanmasını talep ediyoruz. Berkinimizin çocukluğunu, geleceğini ve hayallerini çalanların bir an önce hesap vermesini istiyoruz."