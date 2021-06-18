Berkin Elvan davasındaki karara annesi Gülsüm Elvan isyan etti: Her kilosuna 1 yıl ceza verdiler

18 Haziran 2021 16:40
Gezi Parkı eylemleri sırasında Okmeydanı’nda başına polisin attığı gaz fişeğinin isabet etmesinin ardından aylarca komada kaldıktan sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan, sanık Fatih Dalgalı'nın 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına "Her kilosuna 1 yıl ceza verdiler" sözleriyle isyan etti.
Gazete Yolculuk'un kamerasına yansıyan görüntülerde Elvan, "Saydılar, saydılar. Kiloya göre bir ceza verdiler. Her kilosuna 1 yıl ceza verdiler" dedi.
Diğer bir görüntüde de Elvan, "Senin Müslümanlığın da cumhurbaşkanlığın da bu" ifadeleriyle Erdoğan'a seslendi.
Gezi Parkı eylemleri sırasında Okmeydanı’nda başına polisin attığı gaz fişeğinin isabet etmesinin ardından aylarca komada kaldıktan sonra hayatını kaybedenBerkin Elvan’ın ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra karar açıklandı. Sanık Fatih Dalgalı'nın kasten öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına, olası kast nedeniyle 20 yıl, neticeten 16 yıl hapsine karar verildi. Dalgalı'nın "kasten öldürme suçunu işlediğinin sabit olduğuna" hükmedildi. Yurt dışına çıkışı yasaklanan Dalgalı, tutuklama kararı verilmediği için cezası Yargıtay tarafından onanırsa cezaevine girecek.
TIKLAYIN - Berkin Elvan davasında 8 yıl sonra karar: Polis memuru Fatih Dalgalı 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı, tutuklama kararı verilmedi
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Dava hakkında
Elvan Ailesi'nin avukatları 25 Haziran 2013’te polislerle ilgili "kasten adam öldürme" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise yapılan suçlamayı "zor yetkisine ilişkin sınırın aşılması" olarak değiştirerek kabul etmiş ve ardından soruşturma başlatılmıştı.
Altı savcı değiştirerek devam eden soruşturma 20 Aralık 2016'da tamamlandı. İddianamede "şüpheli" olarak yer alan polis memuru Fatih Dalgalı'nın "olası kasıtla adam öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.
İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada bugüne dek görülen duruşmalara SEGBİS ile katılan sanık polis, görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını iddia ederken 23 Ocak 2019 tarihli duruşmada dosyaya ulaşan bilirkişi raporunda, Berkin Elvan'ın sanık polis tarafından yapılan atış neticesinde yaralandığı "kuvvetle muhtemel" olarak değerlendirildi. Ancak sanık polisin tutuklanması yönündeki talepler reddedildi.
Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin sürdürülen davanın 19. duruşması 29 Ocak'ta İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mütalaada sanık polisin “Bilinçli taksirle ölüme neden olmak” suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapsi talep edilmişti.
Mütalaada polis Fatih Dalgalı'nın savunmasına, soruşturma ve dava aşamasında dosyaya giren bilirkişi raporlarına yer verilmiş, savcı bunların olayı aydınlatmaya yeterli olduğunu savunarak soruşturmanın derinleştirilmesine gerek olmadığını belirtmişti.
Elvan ailesi avukatları mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etmiş, bunun özerine mahkeme bir sonraki duruşmayı 18 Haziran 2021 tarihine ertelenmişti.
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