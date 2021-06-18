Berkin Elvan davasındaki karara annesi Gülsüm Elvan isyan etti: Her kilosuna 1 yıl ceza verdiler

Dava hakkında

Elvan Ailesi'nin avukatları 25 Haziran 2013’te polislerle ilgili "kasten adam öldürme" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise yapılan suçlamayı "zor yetkisine ilişkin sınırın aşılması" olarak değiştirerek kabul etmiş ve ardından soruşturma başlatılmıştı.

Altı savcı değiştirerek devam eden soruşturma 20 Aralık 2016'da tamamlandı. İddianamede "şüpheli" olarak yer alan polis memuru Fatih Dalgalı'nın "olası kasıtla adam öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada bugüne dek görülen duruşmalara SEGBİS ile katılan sanık polis, görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını iddia ederken 23 Ocak 2019 tarihli duruşmada dosyaya ulaşan bilirkişi raporunda, Berkin Elvan'ın sanık polis tarafından yapılan atış neticesinde yaralandığı "kuvvetle muhtemel" olarak değerlendirildi. Ancak sanık polisin tutuklanması yönündeki talepler reddedildi.

Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin sürdürülen davanın 19. duruşması 29 Ocak'ta İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mütalaada sanık polisin “Bilinçli taksirle ölüme neden olmak” suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

Mütalaada polis Fatih Dalgalı'nın savunmasına, soruşturma ve dava aşamasında dosyaya giren bilirkişi raporlarına yer verilmiş, savcı bunların olayı aydınlatmaya yeterli olduğunu savunarak soruşturmanın derinleştirilmesine gerek olmadığını belirtmişti.

Elvan ailesi avukatları mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etmiş, bunun özerine mahkeme bir sonraki duruşmayı 18 Haziran 2021 tarihine ertelenmişti.