Bergüzar Korel: Çocuğunuza susmayı değil, ses çıkarmayı öğretin

Oyuncu Bergüzar Korel, Instagram hesabından bir video yayınlayarak çocuklara yapılan cinsel istismarlara tepki gösterdi. Yayınladığı videoda ise şunları söyledi: “Günlerdir yaşadığımız iğrençlik içinde ayakta durmaya çalışırken daha fazla sessiz kalamayacağımı fark ettim. Sabahtan bu yana çocuk susar sen susma adı altında paylaşımlar yapılıyor. Burada bir eksik var dile getirmek istiyorum. Anneler babalar çocuklarınızın susmamaları gerektiğini onlara anlatın. Herhangi biri onların rızaları dışında dokunmalarına izin vermemeliler. Size bunları anlatabilmeliler. Size anlatmaktan korkmamalılar. Bu hakları olduğunu lütfen onlara anlatın. Sizden korkmasınlar ve çekinmesinler. Hiç kimsenin hiçbir şekilde hiçbir mazeretle onların özel bölgelerine dokunamayacaklarını, herhangi bir insanın buna teşebbüs ettiğinde size gelip anlatmaları gerektiğini, karı taraf için bunun bir suç olduğunu, onları koruyacağınızı, yeryüzünde ne olursa olsun yanlarında olduğunuzu çocuklara hissettirin ki çocuklar susmasın! Çocuklar seslerini çıkarabilsinler. Sizlerle bunu paylaşmaktan korkmasınlar. Yalvarıyorum bir anne olarak bir insan olarak size yalvarıyorum. Biriniz beni duysanız fark yaratabiliriz. Çocuklarınız susmasın! Çocuklarınıza susmalarını değil, seslerini çıkartmayı öğretin”