T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bergen’i öldüren Halis Serbest'e mikrofon uzatılmasına sosyal medyada tepki

Birçok sosyal medya kullanıcısı, "Lütfen artık cinayetleri normalleştirmeyin" diyerek duruma tepki gösterdi

28 Eylül 2021 19:36

Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programında, Bergen’i öldüren Halis Serbest’e mikrofon uzatılması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, "Lütfen artık cinayetleri normalleştirmeyin" diyerek duruma tepki gösterdi.

bergentepkihalis serbest

Diğer Videolar

CHP'li Öztrak'a dert yanan genç: Yok abi, iş yok; anneme ceket aldırdım, utanıyorum

Telefonla konuşurken yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 18 Kasım 2021

"Şakkanadak dolar satarım" diyen Batırel'den yeni yorum: Bu fiyatlardan kim alır, dolar 13, 15, 20 lira mı olacak, bunlar hayal mahsulü rakamlar

HaberTürk'te 'faiz' yorumları: Mehmet Akif hangisi normal ki kardeşim; bence artık kimseye ne bekliyorsun deme, sorma

Türkiye Interpol Zirvesi’nde Birleşik Arap Emirlikleri’ne jest yapacak mı?

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24