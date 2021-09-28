Bergen’i öldüren Halis Serbest'e mikrofon uzatılmasına sosyal medyada tepki

Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programında sanatçı Bergen’i öldüren Halis Serbest’e mikrofon uzatıldı.

Sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı programın 29 Eylül Çarşamba bölümünün tanıtımında gösterilen Serbest'in Bergen cinayetini ve Bergen filmini tartışması sosyal medyada tepki çekti.

Yapımcılığını Mine Şengöz'ün üstlendiği, senaryosunu Yıldız Beyazıt ve Sema Kaygusuz'un yazdığı 'Bergen' filmine "Benim iznim olmadan bu film yapılmaz" diyerek tepki gösteren Halis Serbest, programın tanıtımında “Öldürdüm pişman değilim” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada ciddi tepki

Programın tanıtımının yayınlanmasının ardından, sosyal medyada pek çok kullanıcı, Bergen'in katili Halis Serbest'in ekran önüne çıkarılıp röportaj yapılmasına tepki gösterdi.

Kullanıcılar konuya ilişkin, 'Kadın cinayetlerini bu kadar normalleştiremezsiniz', 'Şaka gibi, Bergen'in katilini çıkarıp bir de kahraman gibi konuşturuyorlar' yorumlarını yaptı.

Senaryosu, roman ve öyküleri çok sayıda dile çevrilen Sema Kaygusuz ve Yıldız Bayazıt tarafından yazılan Bergen hakkında çekilecek filmin yapımcılığını üstlenen, Mine Şengöz tarafından kurulan Orchestra Content Instagram hesabından yapılan açıklamada da "Bergen'in hikâyesi kendi öz gücünü inatla savunan, şarkı söylerken dünyayı fetheden eşsiz bir kahramanın da hikâyesidir. Onun dipdiri ve güçlü varlığını aramıza geri çağırıyoruz. Tekrar canlanıp hayat dolu bakışlarını üstümüze dikmesi için" denildi.

Bergen'in ailesi adına yapılan açıklamada ise "Faile mikrofon tutan, onunla konuşan, yayımlayan, failin mesnetsiz iddialarına müdahil olan herkes, kardeşimizin hatırasına yapılan şiddetin bir parçası değil mi?" diye soruldu.

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O tepkilerden bazıları;