Bergen filminin yönetmenlerinden Caner Alper: Her yıl film yapılmaz, biraz zaman geçirmek, değerlendirmek gerekiyor

26. Türkiye-Almanya Film Festivali başladı. Daha önce "Zenne" ve "Çekmeceler" filmleri ile festivalden yönetmen Mehmet Binay ile birlikte ödülle dönen yönetmen Caner Alper, bu kez Bergen filmi ile festivalde yer aldı. Kendisi ve Binay için "Nürnberg'in şımarttığı yönetmenleriz" ifadesini kullanan Alper, "Kendi hikayelerini yapmak için ABD ve Avrupa'da işin ortalaması 5 yıldır. Eğer tanınmış ve iyi de iş yapan yönetmenlerseniz iki yılda bir film yapılır ama her yıl film yapılmaz. Yeni teklifler geldiği zaman çekinerek değerlendiriyoruz. Biraz zaman geçirmek değerlendirmek gerekiyor" dedi.

Türkiye-Almanya Film Festivali'ni Nürnberg'de takip eden Muammer Brav, Bergen filmi ile ses getiren yönetmenler Caner Alper ve Mehmet Binay ile konuştu.

Yönetmen Alper 'Bergen' filmi hakkında Hollywood tarzı çalışma yaptıklarını belirterek, "Biz projeye davet edildiğimizde yapım şirketi epey yol alarak, başarılı bir hazırlık yapmıştı. Üç yıl boyunca büyük araştırmalar yapılarak çok detaylı bir senaryo çalışması yapılmıştı. Bizim 'Mehmet' ile ufak tefek yönetmen revizyonlarımız oldu. Projenin hazır olması sebebiyle iki ay içinde çekimlere girdik. Pandeminin ve kışın bir dönem filmi çekiyor olmanın zorluklarını yaşadık. Ama yapımın çok kuvvetli olması sebebiyle biz sadece çekime konsantre olduk. Sadece yönetmenlik yapmak çok güzel bir şeymiş. " dedi.

Yönetmen Mehmet Binay ise uzun bir aradan sonra Muğla'da çektikleri kısa filmleri 'Lacrimosa' hakkında, "Lacrimosa'nın Hristiyan ilahilerde yedinci madde ve 'gözyaşı' anlamını taşıyor. Anne Meryem'in çocukları için döktüğü gözyaşı. Film anne-oğlu ilişkisi üzerinden şekilleniyor. Bir taraftan da hikaye çok kadim topraklarda geçiyor. Filmde antik bir tiyatronun yanından geçen bir araçta görülüyor, bölgenin harika bir doğası var ama antik dönemden beri değişmeyen binlerce yıldır süren sorunlu bir takım aile ilişkileri de var. Biraz buna da değinmek istedik." ifadelerini kullandı.

'Lacrimosa' hakkında konuşan yönetmen Caner Alper de, "Biz en başında hikayeyi uzun metrajlı olarak düşünmüştük. Sonrasında içindeki küçük bir kısmı kısa metraj olarak yapmaya karar verdik. Hem film çekmeyi özlemiştik hemde kısa metraj yapımlarla ilgilenen yapımcılar uzun metrajını da bizden isterler dedik. Bu durum Hollywood'da çok yapılan bir şey. Dolayısıyla yazın bir araya gelip bir haftada Muğla'da çekimini yaptık." diye konuştu.

Daha önce ses getiren filmler arasında yer alan "Zenne" ve "Çekmeceler" filminin yönetmenleri Caner Alper ve Mehmet Binay 'Bergen' filmini Türk sinemasındaki gelişmeleri ve gelecekte yapmayı planladıkları projeleri T24'te Muammer Brav'a anlattı.