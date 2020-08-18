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Berbere giren bıçaklı soyguncu kıskıvrak yakalandı

18 Ağustos 2020 10:32

Şişli’de bir berbere giren soyguncu, dükkanda bulunan bir kişiyi bıçakla tehdit ederek para isterken polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kıskıvrak yakalandı. Soyguncunun berberi tehdit ettiği anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Mecidiyeköy Şehit Er Cihan Namlı Caddesi üzerinde bulunan bir berber dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, soyguncu A.M pasaj içerisinde bulunan berbere girerek, içeride bulunan Nijeryalı S.M’yi bıçakla tehdit edip para istedi. O sırada berberde bulunan S.M’nin arkadaşı O.M. dükkanın kapısını kilitleyerek polise haber verdi. Olay yerine hızla intikal eden polis ekipleri, bıçaklı saldırganı olay yerinde kıskıvrak yakaladı.

Soyguncunun bıçakla tehdit anları güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi
A.M’nin berber S.M.’yi dükkana girerek tehdit ettiği o anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde soyguncunun berberi bıçakla tehdit ettiği ve dükkanda bulunan diğer şahsın hızla kapıyı kilitlediği görülüyor.

Gözaltına alınan A.M ifadesi alınmak üzere Mecidiyeköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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