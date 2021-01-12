Berberdeki gizli kapıdan girilen lokalde kumar oynayanlara polis baskını

Bursa'da dernek çatısı altında kumar oynayan 16 kişiye 50 bin 400 lira ceza kesildi.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince Osmangazi'ye bağlı Küçükbalıklı Mahallesi'nde bulunan dernek lokalinde kumar oynayan şahıslara yönelik baskın düzenlendi. Dernek lokalinin girişinin yandaki berber dükkanından olması ekipleri şaşkına çevirdi. Berberden girerek kumar oynayan 16 kişiye toplam 50 bin 400 lira ceza kesildi.