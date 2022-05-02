T24 LogoT24 Logo
Spor

Berat Albayrak göz yaşlarını tutamadı

02 Mayıs 2022 19:18

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzonspor’un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından gözyaşlarını tutamadı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da babası Sadık Albayrak ile birlikte izledi.

Bordo-mavililer, şampiyonluk için ihtiyacı olan 1 puanı almasıyla Süper Lig'de bitime 3 hafta kala resmi olarak şampiyonluğunu ilan etmesiyle Berat Albayrak da gözyaşlarını tutamadı.

Sevinç gözyaşlarıyla babası Sadık Albayrak'ın horon oynamasını izleyen Albayrak'ın bu anları cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

berat albayraktrabzonspor

Diğer Videolar

Emekli Tuğgeneral Solmaztürk: Van Valiliği'nin dünyadan haberi yok, taş atılıyorsa niye kimsenin kafasında başlık yok

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Çağlayan'da hasta tutukluların yakınlarına polis müdahalesi: 6 kişi gözaltına alındı

CHP'li Girgin Bakan Nebati'ye fotoğraf gösterdi: Kur Korumalı Mevduat'a 40 milyar lira var, gece görüşlü helikoptere para yok

Marmaris'teki yangın havadan böyle görüntülendi

AKM'de Emine Erdoğan'ın mesajı okundu, seyirciler durumu protesto etti

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24