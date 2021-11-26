Benzin kuyruğunun sorulduğu akaryakıt işçisi: Görüyor bunları, 'millette para var' diyor döşüyor, geçiyor

Akaryakıtta üst üste gelen zamlar nedeniyle zammın yapılacağı geceler akaryakıt istasyonlarında kuyruklar oluşuyor. Konya'da istasyonlarda yaşanan yoğunluk sırasında, kuyrukların nedeninin sorulduğu bir akaryakıt işçisi viral oldu.

Bihaber TV isimli Youtube kanalında yer alan videoda, yapılan zamları ve benzin kuyruklarının sorulduğu bir akaryakıt işçisi, "Kapalı gişe oynuyoruz, millet ayakta seyrediyor" dedi.

"Millet bu kuyruğa girene kadar boykot kuyruğuna girse böyle olmaz" diyen işçi, "Tayyip baba görüyor bunları millete para var diyor, bunlar kaldırıyor diyor, döşüyor, geçiyor" ifadelerini kullandı.