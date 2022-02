Ben 'reis sevdalısıyım' diyen vatandaşa İmamoğlu’ndan yanıt: Hiç dinlemiyorsun bak, aynı seninki gibisin, seninki de dinlemiyor

"Ülkeyi, ekonomiyi yönetecek insanı seçerken her yönü ile araştıracaksın"

Bir esnafın “Sonumuz ne olacak?” sorusuna İmamoğlu, “Döviz dediğin şey asrın para politikasıdır. Para politikasında birinci temel kural güven. Yüzde 80- 90 oranındaki ürünlerin çoğu ithal ise dövizi frenleyeceğim diyemezseniz. Türkiye'de yaşanan en büyük sorun yönetememe sorundur. Ben ailem nedeniyle esnaflık yaptım. İşletmeyi açarken aldığın mal, hesaplar, kasaya koyacağın insan. Her şeye titiz davranırsın. Ülkeyi, ekonomiyi yönetecek insanı seçerken her yönü ile araştıracaksın. En doğru insanı oturacaksın. Şu an ülkede böyle bir sorun var" dedi.