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Ben 'reis sevdalısıyım' diyen vatandaşa İmamoğlu’ndan yanıt: Hiç dinlemiyorsun bak, aynı seninki gibisin, seninki de dinlemiyor

"Türkiye'de bir belediye PKK'lıyı işe alacak da benim devletim nerede"

17 Aralık 2021 20:20

CHP Belediye Başkanları Çalıştayı için Kayseri’de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu esnafı ziyaret etti. Şekerleme üzerine işletmesi bulunan bir esnaf ise İmamoğlu’na, “Ben Reis sevdalısı bir kişiyim. PKK'lıları İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işe mi aldınız, medya da böyle haberler var" dedi. İmamoğlu, vatandaşın dinlememesi üzerine, "Hâlâ dinlemiyorsun. Paşa dinlemiyorsun, böyle olmaz. Aynen seninki gibisin, hiç dinlemiyor. Bak hiç dinlemiyor. seninki de dinlemiyor" dedi. İmamoğlu, konuşmasının devamında, "Türkiye'de bir belediye PKK'lıyı işe alacak da benim devletim nerede, niye gelip tutuklamıyor onu. Senin beynin tutulmuş" cevabını verdi.
 
Kayseri’de düzenlenen CHP Belediye Başkanları Çalıştayı için kentte bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cuma namazını Hunat Camii'nde kıldıktan sonra 27 Mayıs ve Kazancılar çarşı esnafını ziyaret etti. İmamoğlu, esnafın talep ve sıkıntılarını dinledi.

"Ülkeyi, ekonomiyi yönetecek insanı seçerken her yönü ile araştıracaksın"

Bir esnafın “Sonumuz ne olacak?” sorusuna İmamoğlu, “Döviz dediğin şey asrın para politikasıdır. Para politikasında birinci temel kural güven. Yüzde 80- 90 oranındaki ürünlerin çoğu ithal ise dövizi frenleyeceğim diyemezseniz. Türkiye'de yaşanan en büyük sorun yönetememe sorundur. Ben ailem nedeniyle esnaflık yaptım. İşletmeyi açarken aldığın mal, hesaplar, kasaya koyacağın insan. Her şeye titiz davranırsın. Ülkeyi, ekonomiyi yönetecek insanı seçerken her yönü ile araştıracaksın. En doğru insanı oturacaksın. Şu an ülkede böyle bir sorun var" dedi.

"Türkiye'de bir belediye PKK'lıyı işe alacak da benim devletim nerede"

Şekerleme üzerine işletmesi bulunan bir esnaf ise İmamoğlu’na, “Ben Reis sevdalısı bir kişiyim. PKK'lıları İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işe mi aldınız, medya da böyle haberler var" dedi.
 
İmamoğlu, vatandaşın dinlememesi üzerine, "Hâlâ dinlemiyorsun. Paşa dinlemiyorsun, böyle olmaz. Aynen seninki gibisin, hiç dinlemiyor. Bak hiç dinlemiyor. seninki de dinlemiyor" dedi.
 
İmamoğlu, konuşmasının devamında, "Türkiye'de bir belediye PKK'lıyı işe alacak da benim devletim nerede, niye gelip tutuklamıyor onu. Senin beynin tutulmuş" cevabını verdi.
 
reisimamoğluibbkayseri

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