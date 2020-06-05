T24 LogoT24 Logo
Haberler

"Ben Kars Valisi Özel Kalem Müdürüyüm; seni bu gece evinden aldırmazsam..."

Kars Valiliği'nden açıklama: Valiliğimizle herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır

05 Haziran 2020 17:13

Ankara'da bir kişi, trafikte tartıştığı sürücüye kendisini Kars Valisi Özel Kalem Müdürü olarak tanıttı ve "Seni bu gece evinden aldırmazsam" diyerek tehdit etti. Kars Valiliği, söz konusu kişinin valilikle bir bağlantısının bulunmadığını açıkladı. 

Olay, bugün (5 Haziran) öğle saatlerinde Ankara Çankaya'da meydana geldi. Trafikte iki sürücü arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı.

Bunun üzerine kadın sürücü, otomobiliyle diğer aracın önüne geçip, tartıştığı sürücüyü durdurdu. Aracından inen kadın sürücü ile diğer sürücü arasında tartışma çıktı. Kadın sürücünün diğer sürücüye, "Bana 'senin gibileri çok gördük' diyor, ben kimim biliyor musun? Ben Kars Valisi Özel Kalem Müdürüyüm. Seni bu gece evinden aldırmazsam" diyerek tehditte bulundu. Çevredekilerin araya girerek sakinleştirmeye çalıştığı kadın sürücü, daha sonra aracına binerek uzaklaştı.

Valilikten açıklama

İki sürücü arasındaki tartışmaya ilişkin görüntü, sosyal medyada paylaşıldı. Kendisini Kars Valisi Özel Kalem Müdürü olarak tanıtan kadın sürücü, sosyal medyada tepki çekerken, Kars Valiliği de konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Paylaşılan videoda kendisini Kars Valisi Özel Kalem Müdürü olarak tanıtan şahıs, valiliğimiz özel kalem müdürü olmadığı gibi valiliğimizle de herhangi bir ilgisi, bağlantısı bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı. 

 

ETİKETLER

habervideokars valisivalilikaçıklamakadınsürücüşoför

Diğer Videolar

Bağcılar'da polisi şehit eden zanlılar tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Temmuz 2020

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Togo’da

Oğlunun tedavi gördüğü merkezi bastı; önce iş yeri sahibini, sonra kendini öldürdü!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, görüntüleri paylaştı; 'Yürüyen merdivenleri çalışmıyööööör' diyen vatandaşlara seslendi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ayasofya paylaşımı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Türkiye'ye karşı enerjiden bölgesel işbirliğine kadar bütünsel ve uzun...

Yerbilimci Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz; Kanal...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı'ndan AKP'li Mehmet Metiner'e: Biraz daha...

Erdoğan'ın fotoğraflarını yırtıp atan belediye başkanının görüntüleri ortaya çıktı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Prof. Naci Görür: Marmara depremi "Geliyorum" diye bağırıyor; çok korkuyorum...

Sözcü yazarı Özdil'den 'Akdeniz uyarısı': Maazallah, Ayasofya'yı cenaze namazıyla açmayalım...

Tarih profesörü Sofuoğlu, Ayasofya'daki eserlerin sökülmesini savundu: Camide fahişe olur...

İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri belli oldu...

Ceylanpınar'da 2 polisin öldürülmesine ilişkin önemli iddia: Bir polis delillerle...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Türkiye'ye karşı enerjiden bölgesel işbirliğine kadar bütünsel ve uzun...

Yerbilimci Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz; Kanal...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı'ndan AKP'li Mehmet Metiner'e: Biraz daha...

Erdoğan'ın fotoğraflarını yırtıp atan belediye başkanının görüntüleri ortaya çıktı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24