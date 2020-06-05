Ankara'da bir kişi, trafikte tartıştığı sürücüye kendisini Kars Valisi Özel Kalem Müdürü olarak tanıttı ve "Seni bu gece evinden aldırmazsam" diyerek tehdit etti. Kars Valiliği, söz konusu kişinin valilikle bir bağlantısının bulunmadığını açıkladı.

Olay, bugün (5 Haziran) öğle saatlerinde Ankara Çankaya'da meydana geldi. Trafikte iki sürücü arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı.

Bunun üzerine kadın sürücü, otomobiliyle diğer aracın önüne geçip, tartıştığı sürücüyü durdurdu. Aracından inen kadın sürücü ile diğer sürücü arasında tartışma çıktı. Kadın sürücünün diğer sürücüye, "Bana 'senin gibileri çok gördük' diyor, ben kimim biliyor musun? Ben Kars Valisi Özel Kalem Müdürüyüm. Seni bu gece evinden aldırmazsam" diyerek tehditte bulundu. Çevredekilerin araya girerek sakinleştirmeye çalıştığı kadın sürücü, daha sonra aracına binerek uzaklaştı.

Valilikten açıklama

İki sürücü arasındaki tartışmaya ilişkin görüntü, sosyal medyada paylaşıldı. Kendisini Kars Valisi Özel Kalem Müdürü olarak tanıtan kadın sürücü, sosyal medyada tepki çekerken, Kars Valiliği de konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Paylaşılan videoda kendisini Kars Valisi Özel Kalem Müdürü olarak tanıtan şahıs, valiliğimiz özel kalem müdürü olmadığı gibi valiliğimizle de herhangi bir ilgisi, bağlantısı bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.