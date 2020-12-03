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"Ben boksörüm" deyip gazetecinin burnunu kırdı

Saldırganlar gözaltına alındı

03 Aralık 2020 09:55

Bursa’da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Süleyman Satılmış ve 2 arkadaşı, mahalle bekçilerine mukavemet edip, kendilerini görüntüleyen Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirlerine saldırdı.

“Ben boksörüm” diye bağıran Süleyman Satılmış, DHA muhabiri Mehmet İnan’ın burnunu kırdı. Baygınlık geçiren İnan hastaneye kaldırılırken, saldırganlar ise gözaltına alındı. Saldırı anı, kameraya yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnan’a ilk müdahaleyi polis ekipleri ve muhabir arkadaşı İsmail Hakkı Seymen yaptı. İnan, gelen ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet İnan'ın burnunun kırıldığı tespit edildi.

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