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Belediyeden semt pazarlarına sosyal mesafe tasarımlı önlem

07 Mayıs 2020 13:01

Adana'da semt pazarlarında sosyal mesafeye uyulmasını kolaylaştırmak için pilot pazar olarak seçilen Çukurova ilçesindeki Güzelyalı Semt Pazarı’nda, tezgahların önüne işaretli kutucuklar çizildi. Alışveriş anında durulması ve durulmaması gereken noktaların işaretlenmesinin ardından bilgilendirme yapıldı.

Alışveriş yapan vatandaşlar arasından en az 1 metre mesafe olmasının amaçlandığı ve uygulamaya geçildiği çalışmayla ilgili, Çukurova Belediyesinin zabıta görevlileri, pazarcılar ve alışveriş yapan vatandaşlar bilgilendirildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, pilot uygulamanın başladığı pazarda incelemelerde bulundu. Başkan Karalar, işaret ve kutucuklarla belirlenen bölümler dahilinde alışveriş yapıp beklemeleri konusunda vatandaşları uyardı.

Sosyal mesafeye uyulmasının korona virüsün yayılmasıyla mücadelede çok önemli olduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar, “Lütfen korona virüs tehdidini ciddiye alalım. Az kaldı. Hep birlikte inşallah güzel günlere ulaşacağız. Bu tür işaretli ve sosyal mesafe duyarlılığının üst seviyede yaşandığı pazarlarımızın sayısını artırmayı hedefliyoruz. Semt pazarları ilçe belediyelerimizin yetki alanında ama biz korona virüsle mücadelede vatandaşımızın sağlığını koruyacak her türlü tedbiri almak için iş birliği yapıyoruz. Pazar alanlarında tezgahları ve alışveriş yapan insanları en az 1'er metrelik mesafelerini koruyacakları kutucuklar içerisine yönlendirerek, insan yoğunluğunu azaltmayı amaçlayan örnek bir uygulama olmasını umuyoruz” dedi.

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