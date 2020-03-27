CHP'li belediye AKP'li belediyeye 'çevre kirliliği cezası' kesti

Tekirdağ'ın Şarköy İlçe Belediyesi, kendi mahallesine gönderdiği çıkma parke taşları nedeniyle Süleymanpaşa Belediyesi'ne 24 bin lira çevre kirliliği cezası kesti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı AKP'li Cüneyt Yüksel, cezayı ahlaki bulmadığını belirterek, itiraz edeceklerini söyledi. CHP'li Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ise Yüksel'in siyasi rant çıkarmaya çalıştığını, belediye olarak görevlerini yerine getirdiğini vurguladı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı AKP'li Cüneyt Yüksel, Şarköy'deki bir muhtarın yardım istemesi üzerine kendilerinde bulunan çıkma taşları gönderdiğini belirtti. Yüksel "Biz de elimizdeki taşların ancak bize yeteceğini ama daha önce temizleyip de çıkma taş diye tabir ettiğimiz depoladığımız taşları göndereceğimizi söyledik" dedi.