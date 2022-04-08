Belediye meclisinde, iftar tartışması, TOGG'un 'milliği' tartışmasına döndü: "TOGG AKP'nin projesidir, milli falan değil"

Gemlik Belediye Meclisi'nde, iki bakanın TOGG'un tesislerinde verdiği iftar yemeğine ilişkin tartışma TOGG'un milli olup olmadığı tartışmasına döndü. Tartışma sırasında kendisinin davet edilememesine tepki gösteren Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Beni sahiplenmeyeni sahiplenmem" TOGG AKP'nin projesidir, milli falan değil" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Hazine ve Maliye Bakanı Mustafa Varank'nin Gemlik'teki TOGG'un tesislerinde iftar düzenlemesi ve belediye başkanını bu iftara çağırmaması üzerine tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında, "Bakan gelmiş, TOBB başkanı gelmiş, milletvekili orada, kaymakam orada ama şehrin belediye başkanına davet yok" diyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "TOGG’un resmini yapacakmışız. TOGG'un iftarına gidip de Gemlik'ten kimseyi çağırmayanlar nedeniyle arabayı da asmayacağım oraya. Ne resmi, ne posteri. Beni sahiplenmeyeni ben sahiplenmem. Cumhuriyet Halk Partisi'ni, İYİ Parti'yi sahiplenmeyen TOGG'u ben sahiplenmem" diye konuştu.



Sertaslan, tansiyonun yükselmesi sonrası meclis toplantısına 15 dakika ara verdi.