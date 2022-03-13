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Belediye işçileri kaldırımdaki buzları horon eşliğinde kırdı

İşçilerin o anları sosyal medyada gündem oldu

13 Mart 2022 20:27

İstanbul’da belediye işçilerinin kaldırımda donmuş buzları horon eşliğinde kırdığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Bağcılar’da belediye işçileri karlı havada içlerini ısıtmak için farklı bir yola başvurdu. İçiler kaldırımda donmuş olan buzları temizlerken “horon” parçası açtı. Bir taraftan oynayıp bir taraftan çalışan işçileri telefon kamerası tarafından kaydedildi.

Bağcılar Belediyesi Twitter'da videoyu alıntılayarak ''İşimizi severek yaptığımız doğrudur'' diye yazdı. 

İşçilerin görüntüleri sosyal medyada gündem olup kullanıcılar tarafından defalarca paylaşıldı.

 

belediyeişçihoronbuz

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