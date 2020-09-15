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Belediye ekipleri yıkıma geldi; pompalı tüfekli kardeşler böyle ikna edildi

Kardeşlerden biri evin çatısına pompalı tüfeklerle çıkarak havaya ateş açtı

15 Eylül 2020 14:26

Kayseri’de kardeş oldukları öğrenilen ve oturdukları kaçak yapının yıkımına gelen belediye ekiplerine pompalı tüfekle karşılık veren 3 kişi, yaklaşık 1.5 saat süren çalışmalar sonucu ikna edildi.

Talas ilçesine bağlı Başakpınar Mahallesinde meydana gelen olayda kaçak yapı olduğu tespit edilen ikameti yıkmaya gelen belediye ekipleri, evde oturduğu belirtilen 3 kardeş ile karşılaştı. Evlerinin yıkılacağını öğrenen Muhammed Ç., kardeşleri Ahmet ve Davut Ç., evin çatısına pompalı tüfeklerle çıkarak havaya ateş açtı. 

Ekiplerin olay yerinde yaklaşık 1.5 saat süren ikna çalışmalarının ardından bulundukları çatıdan indirilen ve tüfekleri alınan 3 kardeş, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

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