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Belediye binasında gazeteciye doğal gaz borusuyla saldırı

09 Temmuz 2021 09:50

Gazeteci İbrahim Akkuş, iddiaya göre Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yapılan devlet hastanesine dair haberleri gerekçesiyle, belediye binasında doğal gaz borusuyla saldırıya uğradı.

19 Mayıs ilçesinde yapılan hastanenin açılışı öncesinde, hastaneyi eleştiren haberler yaptığı öne sürülen gazeteci İbrahim Akkuş, 21 Haziran'da belediye binasında saldırısına uğradı. Akkuş, saldırganlardan şikayetçi olurken, saldırı anının öncesi ve sonrasına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde saldırganın belediye binasına yanında getirdiği eteği doğal gaz borusuna sararak girdiği görüldü. Gazeteci Akkuş, saldırganların kendisini darp ederek etek giydirmek istediklerini ileri sürdü.

Elinde boru ile belediye binasına girdi

Belediyeye ait güvenlik kamerası görüntülerinde, aynı araçla belediye binasına gelen şirket çalışanları ayrı ayrı içeriye giriyor. Saldırganlardan bir tanesi ise, iddialara göre Akkuş'a giydirmek üzere yanında getirdiği eteği doğal gaz borusuna sarıp içeriye girdiği görülüyor.

Saldırganlardan Kadir S.'nin gazeteci Akkuş'un bulunduğu Fen İşleri Müdürlüğü'ne elinde doğalgaz borusuyla girme anı kameralara yansıyor. Görüntülerde darba ilişkin anlar yer almazken, bir süre sonra odada bulunan personel ve 2 saldırgan Akkuş'un sıktığı biber gazından etkilendikleri için koridora çıkıyor. Kısa bir süre sonra da zabıtalar Akkuş'u odadan çıkarıyor.

Her iki tarafından karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olduğu belirtilirken, açılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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