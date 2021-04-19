Belediye başkanını görenler tanıyamadı; "Önlüğümüzü giydik, pideleri yaptık"

19 Nisan 2021 13:54
Kocaeli'de Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, önlüğünü giyip fırının başına geçerek pide yaptığı anları sosyal medya hesabından yayınladı. Şayir'i pide almaya gelen vatandaşlar tanıyamadı.
Haberler.com'da yer alan habere göre, sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Şayir, fırının başına geçip pide pişirdiği anları takipçileri ile paylaştı. Videosunu "Önlüğümüzü giydik, pideleri yaptık" ifadeleriyle paylaşan Şayir, başka bir mevkidaşına gönderme de yaptı. Şayir, mesajının sonunda baba mesleği fırıncılık olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ı etiketleyerek "Ne dersin olmuş mu başkanım?" diye yazdı.
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