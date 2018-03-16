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Belediye başkanından Çiftlik Bank açıklaması: Tosuncuk bizi de kandırdı

16 Mart 2018 15:30

16.000 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 10 yıl cezaevinde yatan 'Titan Saadet Zinciri'nin kurucusu Kenan Şeranoğlu, Çiftlik Bank'la ilgili yaptığı açıklamada "Vallahi çıldıracağım, böylesini görmedim" dedi. Şeranoğlu, boşuna hapis yattığını iddia ederken "Bugün öğrendim ki, böyle üç kağıt yapmak lazımmış Türkiye'de" ifadesini kullandı. 70.000'den fazla kişiyi, 500 milyon liradan fazla dolandırdığı belirtilen Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'la ilgili bir yorum da 'Titan Kenan' olarak bilinen Titan Saadet Zinciri'nin kurucusu Kenan Şeranoğlu'ndan geldi. Yeni Asır'dayer alan habere göre Kenan Şeranoğlu, yüksek kar getirisi vaadiyle binlerce insanı dolandırıp sırra kadem basan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın için, "Ben bile böylesini görmedim. Vallahi çıldıracağım ya" yorumunu yaptı. Çiftlik Bank sisteminin çökmesinin en çok zarar verdiği yerlerden biri de Konya'nın Tuzlukçu ilçesi oldu. 7000 kişinin yaşadığı ilçenin belediye başkanı Nurettin Akbuğa, "5 ay önce bize geldiler. 700 milyon liralık yatırım yapacaklarını söylediler. Hepimizde büyük bir burukluk var. Şimdi de Uruguay'a kaçtığını duyuyoruz. Tosuncuk (Mehmet Aydın) bizi de kandırdı, tüm Türkiye'yi de kandırdı" dedi. Mehmet Aydın'ın en son olarak dolandırdığı paralar ile Uruguay'da inşaat işine girdiği öğrenilmişti.

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