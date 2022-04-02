Belediye Başkanı, tartısına el konulan seyyar satıcının elini öperek özür diledi

Osmaniye Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, sarımsak satıcılığı yaptığı belirlenen yaşlı adamın tartısına el koydu. Sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından gelen tepkiler üzerine Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, belediye zabıtalarınca tartısına el konulan seyyar satıcıdan özür dileyerek tartıyı satıcıya geri verdi.

Belediye zabıta ekiplerinin Atatürk Caddesi'nde sarımsak satan seyyar satıcı Ali Budak'ın tartısına el koymasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Kara, belediyenin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kara, paylaşımında, bugün herkesi üzen tatsız bir olay yaşandığını belirterek, "Gönül bu olayların hiç meydana gelmemesini ister, ancak insanız, hatasız kul olmaz. Amcamızla bir araya geldik, elini öptük, özür diledik, helallik istedik. 'Sizler benim yeğenimsiniz.' dedi ve affetti, var olsun." ifadelerini kullandı.