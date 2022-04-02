T24 LogoT24 Logo
Haberler

Belediye Başkanı, tartısına el konulan seyyar satıcının elini öperek özür diledi

"Elini öptük, özür diledik, helallik istedik. 'Sizler benim yeğenimsiniz.' dedi ve affetti, var olsun"

02 Nisan 2022 09:22

Osmaniye Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, sarımsak satıcılığı yaptığı belirlenen yaşlı adamın tartısına el koydu. Sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından gelen tepkiler üzerine Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, belediye zabıtalarınca tartısına el konulan seyyar satıcıdan özür dileyerek tartıyı satıcıya geri verdi.

Belediye zabıta ekiplerinin Atatürk Caddesi'nde sarımsak satan seyyar satıcı Ali Budak'ın tartısına el koymasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Kara, belediyenin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kara, paylaşımında, bugün herkesi üzen tatsız bir olay yaşandığını belirterek, "Gönül bu olayların hiç meydana gelmemesini ister, ancak insanız, hatasız kul olmaz. Amcamızla bir araya geldik, elini öptük, özür diledik, helallik istedik. 'Sizler benim yeğenimsiniz.' dedi ve affetti, var olsun." ifadelerini kullandı.

Osmaniyetezgahına el konulan adamsarımsakçıtartısına el konulan adam

Diğer Videolar

İmamoğlu, İBB bünyesinde kurulan Bilim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi: "Umarım bu çalışma metodumuz örnek olur"

Çin’de patlama; çok sayıda ev ve işyeri çöktü

CHP'li Gökçen; tacize uğrayan stajyer avukat Arzu Topuz davasına tüm kadınları davet etti: "Bizim gözümüz bu davanın üstünde olacak"

CHP'li Kaya'dan Bakan Özer'e: Aşık Veysel'in adının hülle yolu ile okuldan silinmesinin nedeni nedir?

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Cinsel saldırıdan yargılanan Musa Orhan'a hakaretten ceza alan Ezgi Mola: Şaşırdınız mı, ben şaşırmadım

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24