T24 LogoT24 Logo
Haberler

Belçikalı avukatlar ölüm orucundaki Timtik ve Ünsal'ı desteklemek için açlık grevinde

Eylemi organize edenler arasında Belçika'nın 8 bin avukatı temsil eden Avocats.be kurumu da bulunuyor

25 Ağustos 2020 08:13

Belçika'nın Başkenti Brüksel'de onlarca Belçikalı avukat yaklaşık 200 gündür ölüm orucunda olan cezaevindeki avukat Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın serbest bırakılması için Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği önünde eylem yaptı.

Dosyayı yakından takip eden yaklaşık 10 Belçikalı avukat 2018 yılından bu yana cezaevinde bulunan Aytaç Ünsal ve Ebru Timtik'e destek olmak amacıyla açlık grevine girdi.

Yıllardır Türkiye'deki duruşmalara katılan ve durumu yakından takip eden Liege barosuna bağlı Avukat Sibylle Gioe Euronews Türkçe'ye konuşarak, "Bugün 10 avukat açlık grevi yapıyor. Bizler Ebru Timtik'i ve Aytaç Ünsal'ı bu şekilde destekleme kararı aldık. Ebru ile Aytaç, kendileri de açlık grevinde zira rejim tarafından kötü muamele görüyorlar, duruşmalar adil değil, ağır suçlamalarla hapse atıldılar, tek istedikleri adil yargılama. Hayatları tehlikede. Hem kendi hükümetimizi hem sivil toplum örgütlerini hem de Türk hükümetini uyarmak istiyoruz." dedi.

Eylemi organize edenler arasında Belçika'nın Frankofon ve Alman bölgesinde bulunan toplam 8 bin avukatı temsil eden Avocats.be kurumu da bulunuyor.

Adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda olan Avukat Ebru Timtik ve Avukat Aytaç Ünsal'ın sağlık durumları hızla kötüleşiyor. Timtik 234, Ünsal ise 203 gündür ölüm orucunda.

 

Kaynak: Euronews

ETİKETLER

Ebru TimtikAytaç Ünsalbelçikabrükseleylemaçlık greviölüm orucukaç gündür grevdeleradil yargılama

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Ekim 2020

Dalgıç kamerasından | Alabora olan teknede mahsur kalan balıkçıların kurtarılma anı

Barış Terkoğlu, "en tehlikeli tarikatlar" sorusunu yanıtladı: Emniyetin içerisinde 10 civarında Nurcu grup var

Uzm. Dr. Üstün: Alkol zehirlenmesinde 'karda yürüme hissi' belirtileri görüyoruz

DEVA Partisi'nin Diyarbakır kongresi halaylarla başladı

Hatay | Yanan evine koşmaya çalışan kadını görevliler zor tuttu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Dolar rekor kırdı; Yiğit Bulut sosyal medyada gündem oldu: 'Neredesin?'...

Çağla Şıkel, kız çocuğunun olması için başvurduğu yöntemi açıkladı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"Menzil tarikatında kadınlar şeyhin artan yemeğini yiyor, şifa olacağına inanıyorlar”...

Hande Yener'in albüm kapağı İran'da sansürlendi...

Seranay Sarıkaya için hastaneden açıklama...

İstanbul Ekonomi Araştırma: Bugün seçim olsa Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde...

Ankara'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 2 makinist yaşamını yitirdi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Dolar rekor kırdı; Yiğit Bulut sosyal medyada gündem oldu: 'Neredesin?'...

Çağla Şıkel, kız çocuğunun olması için başvurduğu yöntemi açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24