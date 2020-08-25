Belçikalı avukatlar ölüm orucundaki Timtik ve Ünsal'ı desteklemek için açlık grevinde

Belçika'nın Başkenti Brüksel'de onlarca Belçikalı avukat yaklaşık 200 gündür ölüm orucunda olan cezaevindeki avukat Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın serbest bırakılması için Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği önünde eylem yaptı.

Dosyayı yakından takip eden yaklaşık 10 Belçikalı avukat 2018 yılından bu yana cezaevinde bulunan Aytaç Ünsal ve Ebru Timtik'e destek olmak amacıyla açlık grevine girdi.

Yıllardır Türkiye'deki duruşmalara katılan ve durumu yakından takip eden Liege barosuna bağlı Avukat Sibylle Gioe Euronews Türkçe'ye konuşarak, "Bugün 10 avukat açlık grevi yapıyor. Bizler Ebru Timtik'i ve Aytaç Ünsal'ı bu şekilde destekleme kararı aldık. Ebru ile Aytaç, kendileri de açlık grevinde zira rejim tarafından kötü muamele görüyorlar, duruşmalar adil değil, ağır suçlamalarla hapse atıldılar, tek istedikleri adil yargılama. Hayatları tehlikede. Hem kendi hükümetimizi hem sivil toplum örgütlerini hem de Türk hükümetini uyarmak istiyoruz." dedi.

Eylemi organize edenler arasında Belçika'nın Frankofon ve Alman bölgesinde bulunan toplam 8 bin avukatı temsil eden Avocats.be kurumu da bulunuyor.

Adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda olan Avukat Ebru Timtik ve Avukat Aytaç Ünsal'ın sağlık durumları hızla kötüleşiyor. Timtik 234, Ünsal ise 203 gündür ölüm orucunda.

Kaynak: Euronews