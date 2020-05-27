Beklenen yağmur İstanbul'da etkili olmaya başladı

İstanbul’da etkili olması beklenen yağmur öğlen sonu itibariyle kentin çeşitli yerlerinde etkili olmaya başladı. Yağmurun etkili olmasıyla birlikte trafikte aksamalar meydana geldi. Ev ve iş yerlerine gitmeye çalışan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı yağış uyarısının ardından, günün son dakikalarında İstanbul’da yağmur başladı. Anadolu Yakasında etkili olduğu görülen sağanak yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Ani bastıran yağmurla ıslanan vatandaşlardan bazıları şemsiye yardımıyla yollarına devam ederken, bazı vatandaşların ise bina kirişlerinin altında ve duraklarda beklediği görüldü. Yağışın etkili olmasıyla birlikte trafikte de yoğunluk oluştu.