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Bekçilerin üst araması yaptığı kişinin kemerinden kılıç çıktı

19 Şubat 2022 09:33

İstanbul Başakşehir'de devriye gecen bekçiler, şüpheli gördükleri bir kişinin üst aramasında kemere gizlenmiş kılıç ele geçirdi.

Güvercintepe Mahallesi'nde dün gece devriye gezen "Gece Kartalları" olarak bilinen bekçiler, şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak Genel Bilgi Toplama Sistemi (GBT) ve üst araması yapmak istedi. Üzeri aranan kişinin taktığı kemer kısmına gizlenmiş kılıç bulundu. Ekipler üzerinde kılıç bulunan kişiyi karakola götürerek hakkında işlem başlattı.

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