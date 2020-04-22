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"Cumhurbaşkanımızın kolonya hediyesi vardı, onu getirdik"

Bekçiler kolonyaları vatandaşa kapıdan veriyor

22 Nisan 2020 12:41

Ankara Valiliği'nin paylaştığı bir videoda bekçinin kolonyayı vatandaşa  "Cumhurbaşkanımızın kolonya hediyesi vardı. Onu getirdik" ifadesiyle dağıttığı görüldü. 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan yeni tip Koronavirüs günlerinde 65 yaş üstü vatandaşlara kolonya ve maske dağıtımı kapsamında çalışmalar devam ediyor. 

Süreç devam ederken maske ve kolonyalar vatandaşlara bekçiler tarafından dağıtılıyor.

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından paylaşılan bir videoda ise vatandaşlara kolonyala getiren bekçinin dağıtımı "Cumhurbaşkanımızın kolonya hediyesi vardı. Onu getirdik" ifadesiyle gerçekleştirdiği görüldü. 

Valilik paylaşımı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza hediye edilen kolonya paketlerinin dağıtımı, 25 ilçemizde eş zamanlı olarak Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından sürdürülmektedir." notuyla paylaştı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara ücretsiz kolonya ve maske dağıtılacağını duyurmuştu.

 

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