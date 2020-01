Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Almanya’da Beethoven Akademisi’nin 2016 Uluslararası Beethoven İnsan Hakları, Barış, Özgürlük, Yoksullukla Mücadele ve İçselleme Ödülü’nü aldı. Ödülü’nü 17 Aralık 2016 günü Bonn’da düzenlenen törenle alan Fazıl Say, konser kapsamında Aşık Veysel anısına bestelediği "Kara Toprak" eserini seslendirdi. Say, bu parçayı Türkiye’deki terör saldırılarında hayatını kaybedenlere adadı.