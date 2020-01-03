Beethoven'ın doğum yıl dönümünde Fidelio müzikali perdeyi, Ahmet Altan ile açtı; Selahattin Demirtaş ile kapattı

Ünlü Alman bestecisi Beethoven'ın doğumunun 250. yılında Bonn Operası'nın Beethoven'ın politik müzikali Fidelio'yu Türkiye'de siyasi tutuklulara adadı.

Müzikalin ilk bölümünde 1138 tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldıktan sonra gözaltına alınarak tekrar tutuklanan yazar Ahmet Altan'ın 'Dünyayı Bir Daha Görmeyeceğim' kitabından bölüm yer aldı.

Fidelio'nun son sahnesinde de 4 Kasım 2016'dan bu yana tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a yer verildi.

Müzikalde “Türkiye’deki siyasi tutsakların özgür kalmasını talep ediyoruz “ diyen bir pankart da açıldı.

Müzik Yönetmeni Dirk Kaftan ve Yönetmen Volker Lösch'ün sahneye çıkaracağı özgürlük operası Fidelio 1 Ocak'taki Galasının ardından 27 Mart tarihine kadar 7 kez sahnelenecek.



Bonn Tiyatrosu yönetmeni Volker Lösch,"Fidelio'nun model dünyası, tek ve büyük bir cezaevidir. Türkiye ise gerçekte rejim karşıtlarının tutuklanıp, keyfi bir hukuk sistemi ile cezaevine atıldıkları devlet biçimine bir örnektir. Türkiye'deki siyasi tutsakların güncel hikayelerine yer vererek, mahkumların Türk cezaevlerindeki deneyimleri ve serbest bırakılma çabalarını aktarıyor" dedi.