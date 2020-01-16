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Bedelli askerlik ücreti 35 bin 54 lira oldu: Fakirler gidiyor şehit oluyor

16 Ocak 2020 18:17

Adil Ergin Bağcı

2020 yılı bedelli askerlik ücretinin 30 Haziran'a kadar 35 bin 54 lira, dövizle askerlik ücretinin 5 bin 261 Euro olarak belirlendiği açıklandı.

Asgari ücret alan bir vatandaşın bedelli askerlik ücretini biriktirebilmesi için gereken süre 15 ay. Asgari ücretli birisi 15 ayda aldığı maaşı hiç harcamadan biriktirirse ancak bedelli askerlik ücretini ödeyebiliyor.  

2019 ücreti ise 33 bin 230 lira olarak belirlenmişti.

Peki vatandaşlar, bedelli askerlikle ilgili ne düşünüyor, 35 bin 54 lira tutarındaki 2020 yılı bedelli askerlik ücretini herkes ödeyebilir mi, bedelli askerlik yapılmalı mı? 

Sorduk...

 

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