Bedelli asker yeminden sonra evlilik teklif etti

Manisa’da 1’inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda bedelli askerliğini tamamlayan 9’uncu dönem 4 bin 580 asker, düzenlenen törenle yemin etti. Yemin törenine; Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç ve asker aileleri katıldı. Askerlik boyunca spor ve bakım konularında başarılı olan 9 askere ve askerliğini Manisa’da yapmış olan 26 asker babası ile dedesine teşekkür belgeleri, protokol üyeleri tarafından verildi.

Törende askerliğini tamamlayan er Yusuf Kaan Kayas, arkadaşlarıyla birlikte kız arkadaşı Buse Ceyhun’a sürpriz evlenme teklifi hazırladı. Arkadaşlarının alkışları eşliğinde diz çöken asker Yusuf Kaan Kayas, cebinden çıkardığı yüzükle Buse Ceyhun’a evlenme teklif etti.

Sürpriz karşısında duygulanan genç kız, evlilik teklifini kabul etti. Alkışlar eşliğinde birbirlerine sarılan ikili, büyük mutluluk yaşadı. Evlenme teklifi yapan gencin arkadaşları da Yusuf Kaan Kayas’ı omuzlarına alıp, havaya fırlattı.