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Beatles'ın daha önce yayınlanmamış görüntüleri ortaya çıktı

27 Nisan 2016 19:54

Ünlü müzik grubu Beatles'ın daha önce yayınlanmamış görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı. NFSA Australia (Avusturalya Ulusal Video ve Ses Arşivi) tarafından paylaşılan görüntülerde grup üyeleri BBC de katılacakları bir program öncesi hazırlık yaptığı görülüyor. 1 kasım 1965 yılına ait olan görüntülerde grubun 4 üyesi de John Lennon, Paul Mccartney, George Harrison ve Ringo Starr’ın hazırlık yaptığı görülüyor. 1960’lı yıllara damgasını vuran İngiltere'nin Liverpool kentinde kurulmuş müzik grubu The Beatles hem sanatsal hem de ticari başarılarıyla müzik tarihinde büyük bir üne kavuşmuştu. Grup, birçok satış rekorları kırıp elliden fazla şarkısıyla liste başarısı göstermişti.

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