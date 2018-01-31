BBP Genel Başkanı Destici, "Türkiye bu Afrin Operasyonuyla yetinmemeli, önce Münbiç sonra Fırat'ın doğusu hedefinden vazgeçmemelidir" dedi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, genel merkez binasında haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Afrin operasyonu dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ile gurur duyduklarını kaydeden Destici, açıklamalarına şöyle devam etti: "Bu süreçte bir gerçeği daha görmeye başladık. Türkiye bu Afrin Operasyonuyla yetinmemeli, önce Münbiç sonra Fırat'ın doğusu hedefinden vazgeçmemelidir. Bilhassa iki gündür, Fırat'ın doğusunda ABD kontrolü altındaki YPG'lilerin lojistik destekleriyle Afrin'i beslemeye başladıkları ve ilerleyen günlerde yaşanması muhtemel şehir savaşları için hazırlık yaptıkları istikametinde haberler alıyoruz. Bu haberler, Afrin sonrası hedefin Münbiç olması gerektiği ve Türkiye'nin bekasını tehdit eden asıl bölgenin Fırat'ın doğusu olduğu gerçeğini destekleyen gelişmelerdir."