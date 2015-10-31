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BBP Başkanı Destici, TRT konuşmasında TRT'yi eleştirdi

31 Ekim 2015 02:19

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TRT'de yayınlanan, 1 Kasım seçimine yönelik propaganda konuşmasında TRT'yi eleştirdi. Destici, "Bu antidemokratik seçim yasasını, bu haksız adaletsiz eşit olmayan şartlarda ülkemizi seçime götüren AKP iktidarını, bu süreçte yanlı ve algı oluşturacak yayınlarla iktidara avantaj sağlayan, seçime katılan partiler arasında adaleti ve hakkaniyeti gözetmeyen, muhalefete söz ve propaganda hakkı vermeyen, milletin parasıyla ayakta duran devletin televizyonu TRT'yi kınıyorum" dedi.

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