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BBC yayınında konuşan eski Ukrayna başsavcı yardımcısı, "sarı saçlı ve mavi gözlü Avrupalılıar saldırıya uğradığı için" duygulandığını söyledi

28 Şubat 2022 11:03

T24 Dış Haberler

Ukrayna'nın eski başsavcı yardımcısı David Sakvarelidze, BBC canlı yayınında Ukrayna'da "Sarı saçlı ve mavi gözlü Avrupalı insanların" saldırıya uğraması sebebiyle "duygu dolu" olduğunu söyledi.

Sakvarelidze, "Bu durum benim için çok duygu yüklü çünkü her gün sarı saçlı ve mavi gözlü Avrupalı insanların ve çocukların Putin'in füzeleriyle, helikopterleriyle ve roketleriyle öldürüldüğünü görüyorum" dedi.

Britanya devlet televizyonu BBC'nin sunucusu bunun ardından, "Tabii ki hislerinizi anlıyorum ve saygı duyuyorum" diye yanıt verdi.

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