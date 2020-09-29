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BBC sunucusunun Ermenistan Başbakanı'na söyledikleri, sosyal medyada yeniden gündem oldu

“Siz kesinlikle bir barış elçisi değilsiniz”

29 Eylül 2020 12:06

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ağustos ayında BBC’de katıldığı program Ermenistan Azerbaycan çatışmasının olduğu dönemde yeniden gündem oldu. 

Gazeteci Sackur, “Sayın Başbakan, sizin binlerce yıllık tarihinizi inceleyemeyiz” diyerek Paşinyan’a Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tasarısını hatırlattı. Sachur, Paşinyan'a "Açıkça ‘Azerbaycan’ın işgal edilmiş topraklarından Ermeni güçlerin acilen tamamen ve koşulsuz çekilmesini talep ediyor” diyor. 

Sackur, bu tasarıya göre Ermenistan’ın bölgedeki güçlerinin ‘işgalci güç’ olduğunu ifade ediyor. Sackur, Ermenistan’ın buna rağmen orada hak iddia ettiğini söyleyerek, “Siz kesinlikle bir barış elçisi değilsiniz” ifadelerini kullanıyor. 

Son çatışmalar nasıl çıktı?

Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Pazar günü yerel saatte Dağlık Karabağ'da 08.10'da sivil yerleşimlerine saldırdığı belirtilmişti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Ermenistan'ın sınırdaki muharebe faaliyetlerini sonlandırmak ve sivillerin güvenliğini sağlamak için karşı saldırıya geçtik" ifadeleri kullanılmıştı.

Dağlık Karabağ'da 2016 yılında da dört gün süren çatışmalar yaşanmıştı.

Çatışmalarda en az 200 kişi ölmüştü.

Azerbaycan-Ermenistan arasındaki savaş ve çatışma durumu dünya kamuoyunda büyük yankı buldu.

 

 

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