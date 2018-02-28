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BBC Arşivlerinde Türkiye: 28 Şubat'ta neler yaşandı?

28 Şubat 2018 19:40

BBC Arşivleri'nde Türkiye programında bu hafta, BBC'nin 1997 yılında 28 Şubat süreciyle hazırladığı haber videosu yayınlandı. Videoda, BBC muhabiri David Lomax süreçte yaşananları, siyasal, ekonomik ve toplumsal boyutları üzerinden araştırarak ve farklı taraflarla konuşarak ele alıyor. Eski Devlet Bakanı Güneş Taner, Sincan'daki Kudüs gecesini organize etmesiyle gündeme gelen Kudüs Eski Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Sincan'da saldırıya uğrayan gazeteci Işın Güler, Lomax'ın konuştuğu isimler arasında yer alıyor. Lomax ayrıca Refah Partisi'ni destekleyen ve parti politikalarına karşı çıkan seçmenlerin görüşlerine de başvuruyor.

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