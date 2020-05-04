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Bayrampaşa Sebze Hali'ndeki yasak sonrası yoğunluk havadan görüntülendi

04 Mayıs 2020 11:16

İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasıyla birlikte sabah saatlerinde Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde yoğunluk yaşandı. Yaşanan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi. 

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelge kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından alışveriş yapmak isteyen esnaf, sabah saatlerinde Bayrampaşa'daki Sebze ve Meyve Haline akın etti. İş yeri ve evlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için hale gelenler, halin girişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Alışveriş yapan vatandaşlar ise sebze ve meyvelerini el arabalarıyla araçlarına taşıdı. Yaşanan yoğunluk ise drone ile havadan görüntülendi. 

Marketçi Ahmet Kamış, “İçerisi kalabalık olduğu için aldığım sebzeleri, meyveleri el arabası ile araca taşıyorum. Bugün az mal lazımdı zaten. Sosyal mesafeye de yüzde 80 uyuyor” dedi. 

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