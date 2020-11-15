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Bayburt-Trabzon sınırında 'Dünyanın en tehlikeli yolu': Aşağıya doğru bakınca ödümüz patladı

Yol, 2016 yılında ‘www.dangerousroads.org’ adlı site tarafından dünyanın en tehlikeli yolu seçil

15 Kasım 2020 09:43

Rus askerleri tarafından 1916 yılında yapıldığı tahmin edilen 'Dünya'nın en tehlikeli yolu'nda yer alan virajlar, araçla tek seferde dönülemiyor. 2016 yılında ‘www.dangerousroads.org’ adlı site tarafından dünyanın en tehlikeli yolu seçilen Derebaşı virajları, Trabzon ile Bayburt’u, en kısa mesafe olan 3 bin 500 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerinden birbirine bağlıyor.
 

“Aşağıya doğru bakınca ödümüz patladı"

Yoldan geçerken korktuklarını belirten Murat Ateş, “Dünyanın en tehlikeli yolunu görmek istedik. Çok fazla keskin viraj var. Yoldan geçerken ürperdik hatta aşağıya doğru bakınca ödümüz patladı. Acemi sürücüler, sakın bu yoldan geçmesin” dedi.

“2-3 hamleyle dönebiliyoruz"

Sürücü Davut Doğan, “Bazen bu yolu kullanıyoruz, gerçekten tehlikeli bir yol. Küçük bir hatada yuvarlanabilirsiniz. Yol tek şeritli olduğu için başka araçlarla karşılaştığımız zaman bekliyoruz. Virajlara girdiğiniz zaman ise hızınızı yavaşlatıyorsunuz. Bu keskin virajları 2-3 hamlede anca dönebiliyorsunuz” diye konuştu.

“Korkutucu bir yer"

Sosyal medya fenomeni olduğunu söyleyen Hasan Türkoğlu da, “Sosyal medyada sık sık bu yolu görüyordum. Ben de bu virajları çok merak ettim ve gelip görmek istedim.  Gerçekten korkutucu bir yer. Bu tehlikeye rağmen insanların çoğu bu yolu kullanıyor” ifadelerini kullandı. 

(DHA)

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