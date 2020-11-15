Bayburt-Trabzon sınırında 'Dünyanın en tehlikeli yolu': Aşağıya doğru bakınca ödümüz patladı

15 Kasım 2020 09:43
Yoldan geçerken korktuklarını belirten Murat Ateş, “Dünyanın en tehlikeli yolunu görmek istedik. Çok fazla keskin viraj var. Yoldan geçerken ürperdik hatta aşağıya doğru bakınca ödümüz patladı. Acemi sürücüler, sakın bu yoldan geçmesin” dedi.
Sürücü Davut Doğan, “Bazen bu yolu kullanıyoruz, gerçekten tehlikeli bir yol. Küçük bir hatada yuvarlanabilirsiniz. Yol tek şeritli olduğu için başka araçlarla karşılaştığımız zaman bekliyoruz. Virajlara girdiğiniz zaman ise hızınızı yavaşlatıyorsunuz. Bu keskin virajları 2-3 hamlede anca dönebiliyorsunuz” diye konuştu.
Sosyal medya fenomeni olduğunu söyleyen Hasan Türkoğlu da, “Sosyal medyada sık sık bu yolu görüyordum. Ben de bu virajları çok merak ettim ve gelip görmek istedim. Gerçekten korkutucu bir yer. Bu tehlikeye rağmen insanların çoğu bu yolu kullanıyor” ifadelerini kullandı.
(DHA)
© Tüm hakları saklıdır.