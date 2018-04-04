T24 LogoT24 Logo
Haberler

Batmanlı 92 yaşındaki Sili: Atatürk bizlerin kirveliğini yaptı

04 Nisan 2018 15:13

Batman'da, 8 çocuk, 80 torun sahibi 92 yaşındaki Ferman Sili, 10 yaşındayken katıldığı sünnet töreninde, Mustafa Kemal Atatürk'ün kendilerine kirvelik yaptığını ve o anı unutamadığını söyledi. Batman'da yaşamını sürdüren Ferman Sili, Akçakışla köyünden 1936 yılında ayrılarak, ailesiyle birlikte Balıkesir Balya ilçesine bağlı Evciler köyüne taşındıklarını, 1947 yılında da doğduğu topraklara döndüğünü söyledi. Balya ilçesinde mutlu bir yaşam sürdürğünü anlatan Sili, 1936 yılında Atatürk'ün katımıyla toplu sünnet töreninde kendisinin de yer aldığını dile getirdi. Sili, "İlk ve ortaokulu Balıkesir'de okudum. 10 yaşımdayken Balya'ya gelen Mustafa Kemal Atatürk, toplu sünnet törenine katıldı. Hepimizin kirvesi Atatürk olmuştu. O günü hiç unutmuyorum, Atatürk bizlere güzel bir konuşma yaptı. O konuşmaya tanık olan annem ve babam da bir süre önce hakkın rahmetine kavuştu. Allah'a şükür sağlığım yerinde. Torunumun torununu görmek bana nasip oldu" diye konuştu. 4'ü kız, 8 çocuğundan 80 torunu olduğunu kaydeden Ferman Sili, "Ailem o kadar genişledi ki, İstanbul başta olmak üzere batının birçok şehrinde torunlarım var. Evim Batman'da, ama bir ayağım da İstanbul ve diğer şehirlerde. Çocuklarımı büyüttüm, iş sahibi oldular. Torunlarımın İstanbul'da marketleri de var. Yokluktan bolluk günleri gördüm. Uzun yaşamanın sırrının her zaman çalışmak olduğunu söylüyorum. Bir de organik ürünleri tercih etmek gerekiyor. Tek üzüntü kaynağım, eski arkadaşlarımı artık görmemek. Yakın çevremde yaşı 90'ı bulan az kişi kaldı" diye konuştu.

ETİKETLER

batmanatatürkatatürk kirvekirveistanbulferman sili

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Şubat 2020

Bu vapurun rotası Barış Abi; Barış Manço vapuru yenilendi

Vuhan'da Koronavirüs tedavisi için 10 günde inşa edilen 1000 yataklı hastanenin içinden görüntüler paylaşıldı

Konuşurken öksürük nöbetine tutulan Dünya Sağlık Örgütü Başkanı: Merak etmeyin, Koronavirüs değil

25. James Bond filmi 'No Time To Die'ın yeni fragmanı yayınlandı

Avcılar'da bir restorana satırlı, bıçaklı baskının görüntüleri ortaya çıktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24