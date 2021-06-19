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Batman'da İzmir'deki saldırıda katledilen Deniz Poyraz için yapılan basın açıklamasına polis müdahalesi; çok sayıda gözaltı

19 Haziran 2021 16:01

Batman’da, HDP'li belediye eş başkanları ve milletvekillerinin de katıldığı Barış Anneleri Meclisi üyelerinin açıklamasına polis müdahale etti. Polis şiddetinin de yaşandığı müdahale sırasında çok sayıda kişi gözaltına alındı. 
 
Batman Barış Anneleri Meclisi üyeleri ve HDP Batman il teşkilatı, HDP İzmir İl Örgütü’ne yönelik saldırıda Deniz Poyraz’ın katledilmesine ilişkin Nasıroğlu İş Merkezi önünde bir araya gelerek basın açıklaması yapmak istedi. Polislerce çembere alınan grubun açıklama yapması engelleyerek, gruba müdahale edildi.
 
Müdahalede HDP milletvekilleri Mehmet Rüstü Tiryaki ve Necdet İpekyüz ile birlikte grupta bulunanlar ile polis arasında arbede yaşandı.  Yerine kayyım atanan Batman Belediyesi Eşbaşkanları Mehmet Demir ve Songül Korkmaz ile TJA Batman Sözcüsü Gülistan Sönük, HDP İl Eşbaşkanı Fatma Ablay ile çok sayıda kişi ise polislerce sürüklenerek gözaltına alındı.
 
Çok sayıda polis Demir'i yere yatırarak, ellerini kelepçelenip gözaltına alınırken, HDP'li milletvekili Tiryaki de üç sivil polis tarafından gözaltına alınmaya çalışıldı.
 
 
 
Kaynak: Mezopotamya Ajansı
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