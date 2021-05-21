Batman'da bir çocuğun darp edildiği olayla ilgili polis, bekçi ve doktora soruşturma

Batman’da 15 yaşlarındaki bir çocuğun polis ve bekçiler tarafından darp edilmesi ile olayı ile ilgili polis ve bekçiler ile sağlam raporu veren doktor hakkında soruşturma başlatıldı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre; Batman'ın Cudi Mahallesi'nde bulunan Salih Özdemir Parkı'nda 13 Mayıs akşam saatlerinde Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 15 yaşındaki V.S.'yi darp eden polis ve bekçiler ile çocuk için sağlam raporu veren doktor hakkında yapılan suç duyurusunun ardından soruşturma başlatıldı.

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Batman Barosu tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda, polis, bekçi ve doktor hakkında işlem yapılması istendi. Suç duyurusu dilekçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü'nde "görevli memura mukavemet"ten işlem yapılan V.S., bekçi ve polislerce darp edildiği görüntülere yansımasına rağmen adli muayene için götürüldüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "sağlam raporu" verilmesinin "görevi ihmal" olduğu belirtildi.

Sağlam raporundan sonra V.S.'nin götürüldüğü özel hastanede verilen darp raporu ile olayın görüntülerini savcılığa teslim edildiği suç duyurusunun ardından Cumhuriyet Başsavcılığı, sağlam raporu düzenleyen doktor hakkında "görevi kötüye kullanma", polis ve bekçiler hakkında ise "kötü muamele" ile "kasten yaralama" suçundan soruşturma başlattı.