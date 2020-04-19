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Batman'da 1 aylık Muhammed bebek, Koronavirüs'ü yendi

19 Nisan 2020 17:36

Batman'da bir ay önce dünya gelen 'Muhammed bebek', yeni tip Koronavirüs'ü yenerek hastanede sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

Batman'da 1 ay önce dünyaya gelen Muhammed bebek, 2 hafta önce yüksek ateş rahatsızlığı nedeniyle ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Minik Muhammed'e yapılan yeni tip Koroanvirüs testi pozitif çıktı. Hastanede 14 gün süreyle tedaviye alınan Muhammed, Koronavirüs'ü yendi. Tedavi gördüğü hastanede Muhammed, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. 

Öte yandan, Muhammed'in ailesine yapılan yeni tip Koronavirüs testlerinin ise negatif çıktığı öğrenildi.

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