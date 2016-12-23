Batmak üzere olan balıkçı teknesindeki 2 kişi son anda böyle kurtarıldı

Samsun'da Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler batmak üzere olan balıkçı teknesindeki 2 kişiyi son anda kurtardı. 2 kişinin kurtarılmasının hemen ardından tekne suya battı. Kurtarma anı saniye saniye görüntülendi. 21 Aralık 2016 tarihinde saat: 13.06'da Samsun Yeşilyurt Limanı açıklarında içerisinde 2 kişi bulunan bir balıkçı teknesinin batmak üzere olduğu ihbarı üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından icra edilen arama kurtarma faaliyetinde 2 kişi sağ olarak kurtarılarak Yeşilyurt Limanına getirildi. 2 kişinin kurtarılmasının hemen ardından tekne suya battı. Kurtarma anı saniye saniye görüntülendi.