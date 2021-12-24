Bastığı rögar kapağı ile çukura düşmekten son anda kurtuldu

Sakarya'da kaldırım çalışması alanından yürüyen bir vatandaş, bastığı rögar kapağının düşmesi sonucu kendini çukurun içinde buldu. Düşmekten son anda ellerini kenarlara koyarak kurtulan vatandaşın panik anları kameraya yansıdı.

Adapazarı ilçesi Karaağaç Caddesi’ne bağlanan bir sokakta meydana gelen olayda, kaldırım çalışması yapılan yolda yürüyen vatandaş, rögar kapağına basarak çukurun içine düştü. Bir anlık refleksle ellerini açarak çukura tamamen düşmekten kurtulan vatandaşı, yanındaki arkadaşının yardımıyla bulunduğu yerden çıktı.