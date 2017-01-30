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Basketbolcular yumruk yumruğa kavga etti

30 Ocak 2017 20:38

Denizli U16 Basketbol Ligi'nde Yüksekçıta Sanat ve Spor Kulübü ile Denizli Yıldızlar Spor Kulübü arasında oynanan maçta genç basketbolcular arasında yaşanan gerginlik yumruk yumruğa kavgaya dönüşürken, salonlarda görülmeye alışık olmayan sahneler yaşandı. Hafta sonunda Denizli U16 Basketbol Ligi'nde Yüksekçıta Sanat ve Spor Kulübü ile Denizli Yıldızlar Spor Kulübü arasında Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın bitimine 2 dakika 9 saniye kala, Yüksekçıta 52-43 galip durumdayken hakemin bir pozisyonda faul kararı vermesinin ardından sözlü tartışmaya giren iki basketbolcu bir anda yumruklaşmaya başladı. Kavgaya diğer oyuncularla birlikte iki takımın teknik adamları ile benchteki görevliler de karışında salon savaş alanına döndü. Tekme ve yumruklarla birbirlerine saldıran her iki takımın sporcu ve teknik heyetinden yere düşenler oldu. Olayları yatıştırmak için sahaya atlayan veliler ve bazı sporseverler büyüyen kavgaya engel olamadı. Olaylar güçlükle yatıştıktan ve saha boşaltıldıktan sonra hakemler her iki ekibi yeniden oyuna davet etti. Ancak Denizli Yıldızlar Spor Kulübü sahaya çıkmadı. Müsabakanın sonucu Yüksekçıta Sanat ve Spor Kulübü lehine 52-43 tescil edilirken, olaya karışan sporcuların Basketbol İl Disiplin Kurulu'na sevk edildiği bildirildi.

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