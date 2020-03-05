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Basketbol antrenörü önce oyuncuyu tokatladı, sonra hakeme çöp kovası fırlattı

05 Mart 2020 13:29

İstanbul'da genç erkekler kategorisinde düzenlenen özel basketbol turnuvasında oynanan maçta, Sortie Spor Kulübü antrenörü hem bir oyuncuya hem de maçı tatil eden hakeme saldırdı.

Sporcusuna birkaç kez tokat atan antrenöre, araya giren diğer takım arkadaşları ve hakemler engel olmaya çalıştı.

Bu sırada tribünde maçı izleyenler Sortie antrenörüne büyük tepki gösterdi. Saha içine giren bazı veliler ile antrenör arasında tartışma çıktı.

Saha kenarından uzaklaştırılan genç sporcu bir süre sonra tekrar banka oturdu. Antrenörün oyuncusunu bir kez daha tokatlaması üzerine maç hakem tarafından tatil edildi.

Bu karar üzerine antrenör bu kez eline geçirdiği bir çöp kovasını maçın hakemine fırlattı. Antrenör ve görevliler arasındaki tartışma bir süre daha devam etti.


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İstanbulgenç erkeklerbasketbol turnuvasıSortie spor kulübüÖzlem B.

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