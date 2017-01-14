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Başkanlık sistemini eleştiren şoför fenomen oldu

14 Ocak 2017 01:43

Sosyal medyada, bir vatandaşın “Başkanlık Tasarısı”na ilişkin ifadelerinin yer aldığı video paylaşım rekorları kırıyor. Başkanlık sistemini eleştiren vatandaş, “Bu ülkede kimin yönettiği değil nasıl yönetildiğiniz önemlidir” dedi. CNN Türk’te Şirin Payzın’ın programında Başkanlık tartışmasını dinlediğini belirten vatandaş, programda Başkanlığı savunan kişinin Başkanı denetleyecek emniyet sübabı sorusuna “öyle bir güvence yok” diye yanıt vermesini de eleştirdi. Başkanlık ile yasama, yürütme ve yargının tek elde toplanacağına işaret eden vatandaş, “FETÖ gibi bir örnek önümüzdeyken, yarın bir gün bu memleketin başına böyle bir şerefsizin gelmeyeceği ne malum” dedi.

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