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Başkanı darp eden meclis üyesi özür diledi

11 Eylül 2020 13:28

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin dünkü oturumunda CHP’li Sedat Gül, darp ettiği Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe'den ve meclisten özür diledi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin Eylül ayı dördüncü oturumu yapıldı. Dünkü kavganın gölgesinde geçen oturumda CHP’li Meclis Üyesi Sedat Gül, olaylar sırasında darp ettiği Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe’den ve meclisten özür dileyerek, “Bizim Adana’ya karşı yüce meclisin sorumlulukları var. Bizim fikir, proje üretmemiz gerekiyor. Dün 2 madde oylandı ve geçti. İtirazlardan sonra tatsız bir hadise yaşandı. Bununla ilgili ben Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe’den özür diliyorum. Meclisten de özür diliyorum” dedi.

Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe de mecliste 6 buçuk yıldır böyle bir olay yaşamadığını belirterek, “Dün münferit bir olay oldu. Ben Sedat kardeşime kasti olarak bana darpta bulundun veya başkası bulundu diye bir sözüm yok ancak o arada dün şiddetli bir şekilde darp edildim. Biraz da rahatsız olduğum için sendeledim. O süreçte bana elinden gelen şefkati gösteren tüm meclis üyelerine şükranlarımı arz ediyorum. Biz burada Adana’nın çocuklarıyız. Yarın bir gün birimizin cenazesi, düğünü olduğu zaman buradaki herkes birbirine koşarak gelecektir. Ben dünkü olayın Adana'mıza yakışmadığını ifade etmek istiyorum” dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da dünkü yaşanan olayın Adana’ya yakışmadığını söyledi. Karalar, dünkü oylamada herhangi bir şaibenin olmadığını belirterek, "Kimsenin bir şey kaçırdığı falan yoktur. Görüntüleri sizlere vereceğiz oradan izleyebilirsiniz. Bu kararlar hep Adana lehine" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından gündem maddeleri oylandı ve meclis sona erdi. Meclisin sonunda ise bir meclis üyesiyle meclisi izlemeye gelen bir kişi arasında sözlü tartışma yaşandı.

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