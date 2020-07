Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu'ndan 'artık yemek alırız' diyerek sokakta gezen aileye ilişkin açıklama

İstanbul Bakırköy'de çekildiği iddia edilen görüntülerde "artık yemek alırız" diye bağıran kadın sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntülere ilişkin Bakırköy Belediye Başkanı Op. Dr. Bülent Kerimoğlu açıklama yaptı.

Bakırköy Belediye Başkanı Op. Dr. Bülent Kerimoğlu Fox TV'de İlker Karagöz’ün sunduğu programda sosyal medyada “Artık yemeklerinizi alırım” diyerek çocuğu ile gezen kadın hakkında “Bu münferittir. Belediyemizden her gün 3 bin yurttaşa yemek gider. Bakırköy’ü sığınılacak bir liman olarak görmüştür bu aile. Her ay 1320 aileye her ay nakdi yardım yapılıyor” dedi.