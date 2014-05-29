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Başbakanlık aracında kapı protokolü

29 Mayıs 2014 15:45

Başbakan Tayyip Erdoğan, bu sabah Efes 2014 Tatbikatı’nı izlemek üzere helikopterle İzmir’in Seferihisar İlçesi’ne geldi. Makam aracına binen Başbakan, kısa bir yolculuğun ardından az ilerideki protokol için ayrılan alana ulaştı. Başbakan koruma görevlileri çevrede önlem aldı. Makam otomobili durdu. Alandaki korumalardan biri, Başbakan’ın kapısına yöneleceğine ön kapıya giderek, onu açtı. Bu kez, kendisine kapı açılan görevli, Başbakan’ın bulunduğu arka kısma yönelerek Başbakan’ın kapısını açtı. Bu uygulama, protokolde, “kapıyı açan görevlinin kapısını açan bir görevli” yorumlarına neden oldu.

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