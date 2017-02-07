Başbakan'ın korumaları fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşı darp etti: 15 Temmuz gaziyim

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yaralanan Hasan Şenel, AK Parti grubunu izlemek için Meclis’teydi. Şenel, grup toplantısı çıkışında Başbakan Binali Yıldırım’la bir fotoğraf çektirmek istedi. Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, elinde ‘gazi kartı’nı göstererek yüksek sesle “Sayın Başbakanım” diye seslenen gence hemen korumalar müdahale etti. Koruma polislerinin iteklemesine sert tepki gösteren Şenel, bağırmaya başladı. Üç koruma polisi gencin ağzını kapatarak uzaklaştırdı. Bu arada gencin yaralı olan ayağına darbe aldığı görüldü. Üzerindeki eşofmanı katlayarak ayağını ovan gence bu arada diğer koruma polisleri yardımcı olmak için geldi. Genci revire götürmek için sandalye getirildi.